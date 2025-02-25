«Вулверхэмптон» висит над зоной вылета, но пока что имеет запас, и даже в случае поражения туда он не опустится. «Фулхэм» в случае победы может вплотную приблизится к зоне еврокубков, на что, конечно же, «коттеджеры» и рассчитывают.
В прошлом туре планы гостей сломал «Кристал Пэлас» (0:2). А вот «Вулверхэмптон» обыграл «Борнмут» (1:0), который сейчас выступает выше ожиданий. Вдобавок стоит отметить, что «волки» обыграли «Фулхэм» в первом круге 4:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Букмекеры в равной степени оценивают шансы на победу команд. Коэффициенты составляют 2.73 и 2.73.
- ИИ верит в победу «Фулхэма». Он спрогнозировал счет 3:1 в его пользу.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run.
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