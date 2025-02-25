встретятся в матче 27-го тура АПЛ, который пройдет на стадионе «Молинью» 25 февраля. Начало события в 22:30 по мск.

«Вулверхэмптон» висит над зоной вылета, но пока что имеет запас, и даже в случае поражения туда он не опустится. «Фулхэм» в случае победы может вплотную приблизится к зоне еврокубков, на что, конечно же, «коттеджеры» и рассчитывают.

В прошлом туре планы гостей сломал «Кристал Пэлас» (0:2). А вот «Вулверхэмптон» обыграл «Борнмут» (1:0), который сейчас выступает выше ожиданий. Вдобавок стоит отметить, что «волки» обыграли «Фулхэм» в первом круге 4:1.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.85. Букмекеры в равной степени оценивают шансы на победу команд. Коэффициенты составляют 2.73 и 2.73.

ИИ верит в победу «Фулхэма». Он спрогнозировал счет 3:1 в его пользу.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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