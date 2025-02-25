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    Оторвется ли «Вулверхэмптон» от зоны вылета?

    «Вулверхэмптон» — «Фулхэм»: Хозяева на два очка опережают зону вылета, но смогут ли они увеличить отрыв? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.85

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Фулхэм»
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    Матеус Кунья
    «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Фулхэм» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 25 февраля и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Фулхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Февраля 2025 года

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 22:30 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
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    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 26-ти поединков английской Премьер-лиги находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание.

    Команда пребывает на спасительной 17-й позиции и на пять баллов опережает зону вылета (18-20-е места), а также на восемь пунктов отстает от 16-й строчки.

    Вулверхэмптон — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 26-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Борнмутом» (1:0).

    Ранее коллектив в 25-м туре английской Премьер-лиги «Волки» на чужом поле потерпели поражение от лидирующего «Ливерпуля» — 1:2.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Родриго Гомеш, Хван, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес и Чивоме, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вулверхэмптон» три раза выиграл при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, нужно учитывать и класс соперника.

    Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 13-ю голами.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Фулхэм» по итогам 26-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы и борется за выход в еврокубки.

    Команда занимает девятую позицию и на четыре балла отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на пять очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

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  • 19/02/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура Премьер-лиги «Дачники» на своем поле потерпели поражение от «Кристал Пэлас» — 0:2.

    Ранее в 24-м туре английского первенства коллектив набрал максимум очков, когда в своих стенах оказался сильнее «Ноттингем Форест» с результатом 2:1.

    Не сыграют: травмированы — Уилсон, Тете и Нельсон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» три раза выиграл при одном поражении.

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    Данная форма сулит гостям неплохие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, прогресс соперника в последних матчах также не стоит сбрасывать со счетов.

    Рауль Хименес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Вулверхэмптона» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Вулверхэмптона» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Фулхэма» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.35, победа «Вулверхэмптона» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Между тем, в трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Вулверхэмптона».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.45

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