Хозяева набирали очки в 4 из 5 матчей турнира и теперь у них есть шанс подняться из зоны вылета, но для этого нужно побеждать. Сделать это в матче с «Атлетико» будет непросто. «Матрасники» входят в тройку лидеров и на данный момент отстают от «Барселона» всего на один пункт.
Команда Диего Симеоне имеет 50 очков и в случае победы она будет претендовать на выход в лидеры. Вдобавок мадридский коллектив явно намерен улучшить статистику, так как из 4 матчей беспроигрышной серии команды 3 завершились вничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru предлагают свой прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры предлагают 4.00 на победу «Валенсии» и 2.08 на победу «Атлетико».
- Искусственный интеллект уверен, что победителем встречи станет «Валенсия», выиграв 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.
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