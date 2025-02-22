сыграют в матче 25-го тура Примеры Испании, который состоится 22 февраля в 20:30 по мск.

Хозяева набирали очки в 4 из 5 матчей турнира и теперь у них есть шанс подняться из зоны вылета, но для этого нужно побеждать. Сделать это в матче с «Атлетико» будет непросто. «Матрасники» входят в тройку лидеров и на данный момент отстают от «Барселона» всего на один пункт.

Команда Диего Симеоне имеет 50 очков и в случае победы она будет претендовать на выход в лидеры. Вдобавок мадридский коллектив явно намерен улучшить статистику, так как из 4 матчей беспроигрышной серии команды 3 завершились вничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают свой прогноз с коэффициентом 2.20.

предлагают свой прогноз с коэффициентом 2.20. Букмекеры предлагают 4.00 на победу «Валенсии» и 2.08 на победу «Атлетико».

Искусственный интеллект уверен, что победителем встречи станет «Валенсия», выиграв 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

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