Эдегор: Мы будем готовы нанести ответный удар и постараемся добиться большего успеха

Полузащитниквысказался о матче против(0:1).

«Не думаю, что мы играли на своем уровне. Мы были недостаточно хороши. Мы изо всех сил пытались прорваться вперед и создать хорошие моменты, которые обычно создаем. Нам не хватило эффективности в заключительной трети — последнего паса, подачи в штрафную. Мы позволили сопернику слишком легко действовать. Игра была недостаточно хороша.

Мы должны найти решения и убедиться, что мы совершенствуемся, чтобы сразу отреагировать. Нужно сосредоточиться на имеющихся у нас игроках, у нас достаточно мастерства, чтобы делать больше, чем мы сделали сегодня. Мы должны действовать острее и лучше играть в штрафной. Гол, который мы пропустили, был слишком легким. Есть вещи, над которыми мы можем поработать.

Сейчас не время жалеть себя. Мы будем готовы нанести ответный удар и постараемся добиться большего успеха. Сегодня мы проиграли и разочарованы, но впереди еще долгий путь», — цитирует Эдегора Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

У «Вест Хэма» стало 30 очков и 16-е место. В активе «Арсенала» 53 балла и вторая строчка.