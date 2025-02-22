1-й таймЭвертон — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну Фернандеш«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
    Все новости спорта

    Анчелотти: Матчи с «Атлетико» будут трудными

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Атлетико Реал Мадрид
    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу предстоящих матчей против «Атлетико» в Лиге чемпионов.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Эти матчи Лиги чемпионов будут трудными. Они будут красивыми, интересными и сбалансированными. Мы сыграли вничью с "Атлетико" в последних двух встречах, а это означает, что качество команд одинаково.

    Фавориты Лиги чемпионов? Команды из испанской Ла Лиги очень конкурентоспособны. От Италии уже осталось не так много команд. От Англии здорово себя показывает Ливерпуль», — цитирует Анчелотти Sport.es.

    Первый матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится 4 март. Ответная встреча пройдет 12 марта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» постарается взять три очка не напрягаясь
  • «Лас-Пальмас» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Црвена Звезда» не заметит «гробарей»
  • «Црвена Звезда» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «МЮ» придется тяжело на «Гудисон Парк»
  • «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.73
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бетербиев — Бивол
  • Бои
  • Завтра в 01:05
    •  1.90
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Дрейпер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры