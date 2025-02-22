Анчелотти: Матчи с «Атлетико» будут трудными

Главный тренер мадридскогодал комментарий по поводу предстоящих матчей противв Лиге чемпионов.

«Эти матчи Лиги чемпионов будут трудными. Они будут красивыми, интересными и сбалансированными. Мы сыграли вничью с "Атлетико" в последних двух встречах, а это означает, что качество команд одинаково.

Фавориты Лиги чемпионов? Команды из испанской Ла Лиги очень конкурентоспособны. От Италии уже осталось не так много команд. От Англии здорово себя показывает Ливерпуль», — цитирует Анчелотти Sport.es.

Первый матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится 4 март. Ответная встреча пройдет 12 марта.