Кирьяков: Глебов — это усиление в середину поля для «Динамо»

Российский тренерподелился мнением о переходе полузащитникаизв московское

«Считаю, что Глебов — это усиление в середину поля для "Динамо". Человек, который может немножко взбодрить команду, может повести за собой. Его сильные качества — это разрешение, отборы, навязывание борьбы. Этого динамовцам не хватало.

Ещё они приобрели крайнего защитника Касереса. Посмотрим на него, ведь мы не так сильно следим за парагвайскими командами», — сказал Кирьяков Чемпионату.

В нынешнем сезоне Глебов провел за «Ростов» 17 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.