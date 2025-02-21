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    Кирьяков: Глебов — это усиление в середину поля для «Динамо»

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    Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о переходе полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в московское «Динамо».

    Данил Глебов перешел в «Динамо»
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    Данил Глебов перешел в «Динамо»

    «Считаю, что Глебов — это усиление в середину поля для "Динамо". Человек, который может немножко взбодрить команду, может повести за собой. Его сильные качества — это разрешение, отборы, навязывание борьбы. Этого динамовцам не хватало.

    Ещё они приобрели крайнего защитника Касереса. Посмотрим на него, ведь мы не так сильно следим за парагвайскими командами», — сказал Кирьяков Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Глебов провел за «Ростов» 17 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.

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