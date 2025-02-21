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    «Целе», «Ягеллония» и «Панатинаикос» пробились в 1/8 финала Лиги конференций

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    Завершились два ответных матча 1/16 финала Лиги конференций.

    Тете — игрок «Панатинаикоса»
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    Тете — игрок «Панатинаикоса»

    В одной из встреч «Целе» обыграл АПОЭЛ со счетом 2:0.

    В составе словенской команды голы записали на свой счет Армандас Кучис на 45+4-й минуте и Тамар Светлин на 51-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
    АПОЭЛ — Целе 0:2
    Голы: 0:1 Армандас Кучис (45 + 4'), 0:2 Тамар Светлин (51') Предупреждения: Константинос Лайфис (7'), Серхио Техера (17'), Марк Забуковник (19'), Stefan Drazic (45 + 5'), Свит Сешлар (86'), Макс Мейер (90'), Марио Квесич (90')

    По итогам противостояния «Целе» пробился в 1/8 финала Лиги конференций (2:0 и 2:2).

    В параллельном матче «Ягеллония» на своем поле одолела ТСЦ (3:1).

    У хозяев отличились Кристоффер Хансен на 8-й минуте и Хесус Имас на 70-й минуте. На 76-й минуте защитник ТСЦ Виктор Радоевич забил гол в свои ворота.

    В составе гостей единственный гол записал на свой счет Марко Лазетич на 17-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
    Ягеллония — ТСЦ 3:1
    Голы: 1:0 Кристоффер Хансен (8'), 1:1 Марко Лазетич (17'), 2:1 Хесус Имас (70'), 3:1 Viktor Radojevic (автогол) (76') Предупреждения: Матеуш Скшипчак (19'), Милан Радин (26'), Энсо Эбосс (45 + 1'), Петар Станич (45 + 2'), Алекса Пейич (72')

    «Ягеллония» пробилась в 1/8 финала Лиги конфереций (3:1, 3:1).

    Еще в одной встрече «Панатинаикос» одолел «Викингур» (2:0).

    У греческой команды голы забили Филип Младенович на 70-й минуте и Тете на 90+5-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
    Панатинаикос — Викингур Р 2:0
    Голы: 1:0 Филип Младенович (70'), 2:0 Тете (90 + 5') Предупреждения: Filip Đuricic (56'), Давид Эрн Атласон (64'), Daniel Hafsteinsson (65'), Манолис Сиопис (85'), Тарик Ибрахимаджич (90 + 4'), Фотис Иоаннидис (90 + 7'), Nikolaj Hansen (90 + 8'), Кароль Свидерски (90 + 9')

    По итогам 2-х встреч «Панатинаикос» прошел в 1/8 финала ЛК.

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