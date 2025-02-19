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    «Брюгге» выбил «Аталанту» из Лиги чемпионов

    «Аталанта» — «Брюгге»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Завершился ответный стыковой матч Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и бельгийским «Брюгге».

    Шемсдин Тальби
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    Шемсдин Тальби

    Как и в первой игре, сильнее оказался «Брюгге» со счетом 3:1.

    Уже в первом тайме бельгийцы забили три мяча. Дублем отметился 19-летний Шемсдин Тальби, также отличился Ферран Ютгла.

    Единственный мяч «Аталанты» забил Адемола Лукман на 46-й минуте. На 61-й минуте нигериец не реализовал 11-метровый.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала
    Аталанта — Брюгге 1:3
    Голы: 0:1 Чемсдин Талби (3'), 0:2 Чемсдин Талби (27'), 0:3 Ферран Жуджла (45 + 3'), 1:3 Адемола Лукман (46') Предупреждения: Зеад Колашинац (11'), Рафаэль Оньедика (36'), Христос Дзолис (60'), Берат Джимсити (80'), Максим Де Кёйпер (87'), Густаф Нильссон (87'), Мартен де Рон (88') Удаление: Рафаэл Толой (87')

    Первый матч «Брюгге» выиграл со счетом 2:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    По итогам двух встреч бельгийская команда выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов, ее соперник определится после жеребьевки, которая пройдет 21 февраля.

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