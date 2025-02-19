«Аталанта» — «Брюгге»: счет матча 1:3, обзор голов

Завершился ответный стыковой матч Лиги чемпионов между итальянскойи бельгийским

Как и в первой игре, сильнее оказался «Брюгге» со счетом 3:1.

Уже в первом тайме бельгийцы забили три мяча. Дублем отметился 19-летний Шемсдин Тальби, также отличился Ферран Ютгла.

Единственный мяч «Аталанты» забил Адемола Лукман на 46-й минуте. На 61-й минуте нигериец не реализовал 11-метровый.

Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала Аталанта — Брюгге 1:3 Голы: 0:1 Чемсдин Талби (3'), 0:2 Чемсдин Талби (27'), 0:3 Ферран Жуджла (45 + 3'), 1:3 Адемола Лукман (46') Предупреждения: Зеад Колашинац (11'), Рафаэль Оньедика (36'), Христос Дзолис (60'), Берат Джимсити (80'), Максим Де Кёйпер (87'), Густаф Нильссон (87'), Мартен де Рон (88') Удаление: Рафаэл Толой (87')

Первый матч «Брюгге» выиграл со счетом 2:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

По итогам двух встреч бельгийская команда выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов, ее соперник определится после жеребьевки, которая пройдет 21 февраля.