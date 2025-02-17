Мостовой: Если ЦСКА залезет в тройку, это будет здорово

Бывший российский футболистподелился мнением о перспективахв нынешнем сезоне РПЛ.

«Я говорил про главную проблему ЦСКА в начале сезона — у них не было укреплённых позиций. До конца чемпионата армейцы так и будут бороться за места с третьего по шестое. ЦСКА нужен хороший нападающий после ухода Чалова.

Не расстраивает, что ЦСКА не в чемпионской гонке. В гонке все, кого и ждали. Армейцы должны претендовать на тройку РПЛ, но есть команды, которые тоже претендуют и выглядят посильнее. Если они залезут в тройку, это будет здорово. Однако при наличии "Спартака", "Динамо", "Краснодара" и "Локомотива" это будет сложно», — сказал Мостовой Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 6-е место в таблице с 31-м очком в активе.