«Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Вулверхэмптоном» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков в 24-х матчах. Отрыв от второго «Арсенала» составляет 4 балла, но лондонцы свой матч вчера уже сыграли. На счету «Ливерпуля» 17 побед, 6 ничьих и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 58:23.

В эту среду команда Арне Слота играла с «Эвертоном» в рамках перенесенного матча 15-го тура АПЛ. Мерсисайдское дерби получилось насыщенным и завершилось со счетом 2:2 с голом на последних минутах в исполнении «ирисок». Таким образом, «Ливерпуль» не смог победить в четвертый раз кряду в АПЛ. Ранее «красные» последовательно обыграли «Брентфорд» (2:0), «Ипсвич» (4:1) и «Борнмут» (2:0).

На прошлом неделе «Ливерпуль» также сыграл два кубковых матча. «Красные» взяли реванш у «Тоттенхэма» за поражение в первой игре Кубка английской лиги (0:1), разгромив лондонцев в ответной встрече со счетом 4:0 и обеспечив себе место в финале. А вот пройти скромный «Плимут» в 1/16 финала Кубка Англии полурезервному составу мерсисайдцам не удалось — поражение 0:1.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» находится на грани зоны вылета, расположившись на 17-м месте по итогам 24-х матчей. «Волки» набрали 19 очков при 5-ти победах, 4-х ничьих и 15-ти поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 34:52.

В крайнем туре подопечные Витора Перейры прервали неудачную серию из пяти матчей без побед, обыграв дома «Астон Виллу» со счетом 2:0. До этого «волки» уступили четыре раза подряд — «Арсеналу» (0:1), «Челси» (1:3), «Ньюкаслу» (0:3) и «Ноттингем Форест» (0:3), а также сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

На прошлой неделе «Вулверхэмптон» успешно преодолел барьер 1/16 финала Кубка Англии, всухую обыграв в гостях «Блэкберн» — 2:0. В следующем раунде «волки» встретятся с «Борнмутом».

Личные встречи

В матче первого круга «Ливерпуль» обыграл соперника в гостях со счетом 2:1.

В последних 10-ти встречах на счету «красных» 8 побед, «Вулверхэмптон» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 1.95.