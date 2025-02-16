Великий английский тренер сэрснова станет главным тренером.

По данным издания talkSPORT, 83-летний шотландец приглашен на прощальный матч известного итальянского нападающего Джузеппе Росси. Он намечен на 22 марта во Флоренции.

38-летний Росси был в «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2006 год, когда им руководил Алекс Фергюсон. Также он выступал за «Вильярреал», «Парму», «Фиорентину» и другие клубы. Последней его командой был СПАЛ (2023).

Алекс Фергюсон считается одним из величайших тренеров в истории мирового футбола. Он с 1986 по 2013 год возглавлял «Манчестер Юнайтед», 13 раз с ним становился чемпионом АПЛ, выиграл два раза Лигу чемпионов и пять раз Кубок Англии.