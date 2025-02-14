Примера. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» сразится с «Сельтой», «Барселона» примет «Райо Вальекано»

«Жирона» — «Хетафе»
пятница, 14 февраля, 23:00 мск
Календарь и таблица испанской Примеры
«Леганес» — «Алавес»
суббота, 15 февраля, 16:00 мск
«Осасуна» — «Реал»
суббота, 15 февраля, 18:15 мск
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
«Атлетико» — «Сельта»
суббота, 15 февраля, 20:30 мск
«Вильярреал» — «Валенсия»
суббота, 15 февраля, 23:00 мск
«Эспаньол» — «Атлетик»
воскресенье, 16 февраля, 16:00 мск
«Вальядолид» — «Севилья»
воскресенье, 16 февраля, 18:15 мск
«Мальорка» — «Лас-Пальмас»
воскресенье, 16 февраля, 20:30 мск
«Бетис» — «Реал Сосьедад»
воскресенье, 16 февраля, 23:00 мск