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    Примера. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» сразится с «Сельтой», «Барселона» примет «Райо Вальекано»

    Обзор матчей 24-го тура испанской Примеры

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    Все новости спорта
    Роберт Левандовский («Барселона»)
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    Роберт Левандовский («Барселона»)
    Матч 24-го тура испанской Примеры пройдут с 14 по 17 февраля

    «Жирона» — «Хетафе»

    пятница, 14 февраля, 23:00 мск

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Леганес» — «Алавес»

    суббота, 15 февраля, 16:00 мск

    «Осасуна» — «Реал»

    суббота, 15 февраля, 18:15 мск

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    «Атлетико» — «Сельта»

    суббота, 15 февраля, 20:30 мск

    «Вильярреал» — «Валенсия»

    суббота, 15 февраля, 23:00 мск

  • Миранчук, Вернер, Бога и еще семь футболистов, которым Месси пророчил большое будущее
  • Сразу скажем, на должность скаута Лионеля Месси лучше не звать
  • Сегодня

    • «Эспаньол» — «Атлетик»

    воскресенье, 16 февраля, 16:00 мск

    «Вальядолид» — «Севилья»

    воскресенье, 16 февраля, 18:15 мск

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    «Мальорка» — «Лас-Пальмас»

    воскресенье, 16 февраля, 20:30 мск

    «Бетис» — «Реал Сосьедад»

    воскресенье, 16 февраля, 23:00 мск

  • Вне поля зрения. Пять умных зимних приобретений в Европе, оставшихся незамеченными
  • Пять многообещающих трансферов, которые вскоре могут показаться действительно очень мудрыми сделками
  • 06/02/2025

    • «Барселона» — «Райо Вальекано»

    понедельник, 17 февраля, 23:00 мск

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