16-летний ирландец стал автором самого юного гола в еврокубках, побив рекорд Лукаку

Форвард ирландского «Шемрок Роверс»обновил рекорд бельгийца

16-летний игрок принес победу своем клубу в игре Лиги конференции против норвежского «Мольде» (1:0), поразив ворота соперника на 57-й минуте.

На момент гола Нунану исполнилось 16 лет и 197 дней. Таким образом, ирландский нападающий побил достижение Ромелу Лукаку, который забил свой дебютный мяч за бельгийский «Андерлехт» в возрасте 16 лет и 218 дней.

Теперь Нунану принадлежит авторство самого молодого гола в еврокубках. За «Шэмрок» он выступает с января 2025 года, перебравшись из другого ирландского клуба «Сент-Патрикс».