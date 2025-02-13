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    16-летний ирландец стал автором самого юного гола в еврокубках, побив рекорд Лукаку

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    Форвард ирландского «Шемрок Роверс» Майкл Нунан обновил рекорд бельгийца Ромелу Лукаку.

    Майкл Нунан
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    Майкл Нунан

    16-летний игрок принес победу своем клубу в игре Лиги конференции против норвежского «Мольде» (1:0), поразив ворота соперника на 57-й минуте.

    На момент гола Нунану исполнилось 16 лет и 197 дней. Таким образом, ирландский нападающий побил достижение Ромелу Лукаку, который забил свой дебютный мяч за бельгийский «Андерлехт» в возрасте 16 лет и 218 дней.

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    • Теперь Нунану принадлежит авторство самого молодого гола в еврокубках. За «Шэмрок» он выступает с января 2025 года, перебравшись из другого ирландского клуба «Сент-Патрикс».

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