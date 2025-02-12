Радимов: Мне от Тюкавина хотелось бы, чтобы он был лидером «Динамо»

Экс-футболистсчитает, что нападающемунужно стать лидером команды.

«Мне от Тюкавина хотелось бы, чтобы он был лидером "Динамо". Он должен требовать от своих партнеров: "Ребят, во что мы играем?", "Почему мы можем вести 2:0 и отдать игру?" Должен быть лидер. Фомин на это не подходит, Лещук тем более. Лунев в воротах, кто‑то в поле должен быть.

В поле я вижу только одну кандидатуру — это Тюкавин. Если он не возьмет бразды правления в свои руки, пульт управления командой и не начнет спрашивать с тех же иностранцев, ничего из "Динамо" не выйдет», — сказал Радимов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 18 матчей в российской Премьер-лиги, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.