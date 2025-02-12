Финал Лиги чемпионов 2033 года может пройти в США

Несколько матчей Лиги чемпионов в 2033 году, включая финал турнира, могут пройти в США.

По данным The Independent, УЕФА планирует заключить новое соглашение о коммерческих правах с американской компанией Relevent Sports на мужские клубные соревнования с 2027 года.

Relevent Sports принадлежит владельцу «Майами Долфинс» Стивену Россу, который уже давно пытается добиться возможности проводить большие европейские матчи в США.

Еще в апреле прошлого года сообщалось, что УЕФА рассмотрит возможность внесения изменений в свою политику, запрещающую проведение матчей еврокубков на других континентах.