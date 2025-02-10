Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича в матче с «Брайтоном»

Фанатыскандировали имя экс-владельца лондонского клуба россиянинаво время матча 1/16 финала Кубка Англии с

Игра прошла 8 февраля. «Челси» уступил со счетом 1:2 и завершил выступление в Кубке.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году примерно за 187 миллионов долларов. В мае 2022 года было объявлено, что клуб продан консорциуму во главе с американским бизнесменом Тоддом Боули. Сумма сделки составила 4,5 млрд долларов.

При Абрамовиче «Челси» завоевал пять чемпионских титулов АПЛ, пять трофеев Кубка Англии, по два кубка Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также выиграл клубный чемпионат мира.

С тех пор как Абрамович продал «Челси», клуб не выиграл ни одного титула.