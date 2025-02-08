Гвардиола — о победе над «Лейтоном»: Это была типичная игра Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити»подвел итоги матча 4-го круга Кубка Англии против «Лейтон Ориент» (2:1) и сказал, что победа его команды получилась очень непростой.

«Мы провели хорошую игру. Это была типичная игра Кубка Англии — вот почему это соревнование невероятное. Мы знали, что соперник силён, и что они будут бегать по флангам. Это действительно хорошая команда, которой хорошо управляют. Но мы создали много моментов.

Рад, что мы прошли дальше. Чувствовал ли я проблемы в первом тайме? Не думаю. Возможно, в первые 10-15 минут так было, но после их фантастического гола мы взяли игру под контроль и создали много моментов», — сказал Гвардиола BBC Sport.

Голы в составе «горожан» на счету Абдукодира Хусанова и Кевина де Брейне.