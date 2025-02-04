«Лилль» перед этим матчем одержал две крупные победы. В Лиге чемпионов «доги» со счетом 6:1 разгромили «Фейеноорд», а после этого в Лиге 1 разбили 4:1 «Сент-Этьен».
«Дюнкерк» не смог продлить свою победную серию из двух матчей и проиграл «Мартику» 0:1 в матче Лиги 2, в которой клуб занимает 4-е место. При этом гости не проигрывают на выезде уже 5 матчей.
Прогнозы и ставки
Информация о ставках на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00. Прочитать его можно здесь.
- Букмекеры почти не верят в успех гостей: 1.31 против 9.70 на победу соответственно, 1.15 и 5.50 они дают на проход в четвертьфинал.
- ИИ спрогнозировал сухую победу «Лилля» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Дюнкерк» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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