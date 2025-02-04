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    «Лилль» — «Дюнкерк»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Лилль
    В матче 1/8 финала Кубка Франции «Лилль» примет «Дюнкерк». Встреча команд состоится 4 февраля в 21:00 по мск.

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    «Лилль» перед этим матчем одержал две крупные победы. В Лиге чемпионов «доги» со счетом 6:1 разгромили «Фейеноорд», а после этого в Лиге 1 разбили 4:1 «Сент-Этьен».

    «Дюнкерк» не смог продлить свою победную серию из двух матчей и проиграл «Мартику» 0:1 в матче Лиги 2, в которой клуб занимает 4-е место. При этом гости не проигрывают на выезде уже 5 матчей.

    Прогнозы и ставки

    Информация о ставках на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00. Прочитать его можно здесь.

    • Букмекеры почти не верят в успех гостей: 1.31 против 9.70 на победу соответственно, 1.15 и 5.50 они дают на проход в четвертьфинал.

    • ИИ спрогнозировал сухую победу «Лилля» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Дюнкерк» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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