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    Станет ли «Дюнкерк» проблемой для «Лилля»?

    «Лилль» — «Дюнкерк». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 4 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Дюнкерк»
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    Энджел Гомес («Лилль»)
    В рамках 1/8 финала Кубка Франции «Лилль» на своем поле примет «Дюнкерк». Поединок пройдет 4 февраля и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Дюнкерк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 04 Февраля 2025 года

    Лилль

  • Франция. Кубок
    •  Лилль 21:00 Дюнкерк

    Дюнкерк

  • Франция. Кубок
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» пока что прошел только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Руан» и по пенальти «Марсель».

    Команда по итогам 19-ти туров первого дивизиона страны занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов с отрывом в два очка от пятой строчки, которая уже не выводит в главный еврокубок.

    Лилль — Дюнкерк: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб в своих стенах сумел разгромить «Сент-Этьен» — 4:1.

    Перед этим в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов коллектив также крупно выиграл, когда опять-таки в домашних стенах попросту уничтожил «Фейеноорд» — 6:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» выиграл четыре раза при двух поражениях.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на успех, но главное то, что они явно превосходят соперника в классе, что на своем поле обещает им отличные перспективы на выход в следующий раунд.

    Два гола команды в Кубке Франции забивали разные игроки.

    «Дюнкерк»

    Турнирное положение: «Дюнкерк», в отличие от соперника, уже прошел четыре стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Бетюн», «Обервильер», «Осер» и «Агно».

    Команда в Лиге 2 занимает четвертую позицию в зоне плей-офф за выход в элиту с отрывом в два очка от шестой строчки, которая вне данной зоны, и отставанием в два балла от проходного второго места.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура второго дивизиона страны клуб на чужом поле потерпел разгром от «Мартига» (0:1).

    Перед этим в 20-м туре первенства Лиги 2 коллектив уже набрал максимум очков, когда чужих стенах одержал уверенную победу над «Аннеси» с результатом 2:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Дюнкерк» два раза проиграл при четырех победах и двух ничьих.

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    Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей побороться за выход в четвертьфинал, тем не менее, явное преимущество соперника в классе все же не обещает им хороших перспектив.

    Гаэтан Курте — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Лилля» забивали обе команды

    • в шести из восьми последних матчей «Дюнкерк» не проиграл

    • в шести из семи последних матчей «Дюнкерка» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних домашних поединках.


    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.75, победа «Дюнкерка» — в 8.45. При этом в трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчей «Лилля».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35

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