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    Шунин: Осенью было предложение из чемпионата Кипра

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    Экс-голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о дальнейших планах. По словам вратаря, осенью у него было предложение из чемпионата Кипра.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Осенью было предложение из чемпионата Кипра. Достаточно конкретное, мы вели переговоры. Условия не совсем меня устроили. Помимо финансов, есть и другие факторы, которые я учитываю: инфраструктура — у меня семья и трое детей, которые ходят в сад и школу.

    Нашей семье важно быть вместе — сейчас тяжёлая логистика для полетов в Москву из-за границы. Конечно, важны и задачи команды — летом было предложение из чемпионата Саудовской Аравии от клуба, который только поднялся в Про-Лигу. Сейчас эта команда идёт в зоне вылета.

    Если будут интересные предложения, то я их рассмотрю. Я в отличной форме — вернуться на поле не будет проблемой. Чувствую, что могу ещё поиграть на хорошем уровне»,– сказал Шунин «Чемпионату».

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