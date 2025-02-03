Стало известно будущее Шерки в «Лионе»

Райан Шерки Фото: globallookpress.com
Как сообщает журналист Патрик Бергер, немецкий клуб предложил за игрока молодежной сборной Франции 22,5 млн евро, но получил отказ.
Тем не менее, «Боруссия» намерена увеличить свое предложение и заполучить 21-летнего полузащитника зимой в свои ряды. «Лион» же хочет, чтобы Шерки доиграл в команде до конца сезона.
В нынешней Лиге 1 Шерки сыграл 16 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Рыночная цена игрока составляет сейчас 30 млн евро, а его контракт действует до лета 2026 года.