Стало известно будущее Шерки в «Лионе»

Главный талант французского «Лиона»останется до конца сезона в клубе, несмотря на интерес к нему со стороны дортмундской

Как сообщает журналист Патрик Бергер, немецкий клуб предложил за игрока молодежной сборной Франции 22,5 млн евро, но получил отказ.

Тем не менее, «Боруссия» намерена увеличить свое предложение и заполучить 21-летнего полузащитника зимой в свои ряды. «Лион» же хочет, чтобы Шерки доиграл в команде до конца сезона.

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В нынешней Лиге 1 Шерки сыграл 16 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Рыночная цена игрока составляет сейчас 30 млн евро, а его контракт действует до лета 2026 года.