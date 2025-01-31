«Лион» сыграл вничью с «Лудогорцем», «Маккаби» Т-А уступил «Порту» в ЛЕ

Корентен Толиссо Фото: globallookpress.com
Французский «Лион» на своем поле не смог переиграть болгарский «Лудогорец» — 1:1.
На 54-й минуте счет открыл опорник хозяев Корентен Толиссо.
Через 24 минуты гости ответили голом Диниса Альмейды.
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Лион — Лудогорец 1:1
Голы: 1:0 Корентин Толиссо (54'), 1:1 Диниш Алмейда (78') Лион: Лукас Перри, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Дуйе Чалета-Цар, Мусса Ньякат, Абнер Винисиус (Николас Тальяфико, 78'), Жордан Верету (Неманья Матич, 64'), Таннер Тессманн (Александр Ляказетт, 64'), Корентин Толиссо, Эрнест Нуама (Саэль Кумбеди, 84'), Райан Шерки, Жорж Микаутадзе Лудогорец: Сержио Падт, Антон Недялков (Дэнни Групер, 74'), Диниш Алмейда, Оливье Вердон, Сон (Эдвин Куртулуш, 79'), Якуб Пётровский, Педро Наресси, Руан Секо (Дерой Дуарте, 90'), Кайо Видал (Ивайло Чочев, 74'), Агибу Камара, Marcus Erick Предупреждения: Эрнест Нуама (37'), Erick Marcus (72'), Якуб Пётровский (83')
Календарь и таблица Лиги Европы
«Маккаби» из Тель-Авива потерпел домашнее поражение от «Порту» — 0:1.
Автором единственного гола стал испанский полузащитник Нико на 58-й минуте.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Маккаби Т-А — Порту 0:1
Гол: 0:1 Николас Гонсалес (58') Предупреждение: Франсишку Моура (49')
«Лион» будет играть в 1/8 финала Лиги Европы. «Порту» примет участие в 1/16 финала, а «Лудогорец» и «Маккаби» мимо плей-офф.