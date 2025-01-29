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    Генич — про Луиса Энрике: Писали в Испании, что это звезда

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    Известный комментатор Константин Генич высказался о трансфере полузащитника Луиса Энрике из бразильского «Ботафого» в «Зенит».

    Луис Энрике — новичок «Зенита»
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    Луис Энрике — новичок «Зенита»

    «Он сыграл несколько матчей в старте сборной Бразилии, и для меня это стало откровением. Я даже переспросил, это тот ли Луис Энрике, что был в "Бетисе". Говорю: "Да ладно". Лучший игрок в Бразилии, играет в стартовом составе.

    Он в "Бетисе" не всегда мог нормально обработать мяч, но видишь, как всё в футболе меняется, попал в свою волну. В "Бетисе" были какие-то (неудачные) матчи, но в целом он круто играл.

    Он в Лиге Европы, помню, забил победный мяч в ворота "Ромы". Были матчи, где он брал мяч, обыгрывал по полкоманды. У него была прекрасная игра с "Барселоной", просто он попал в команду, которая такая очень игривая и не всегда стабильная.

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    • Тем не менее я бы не назвал это провалом, просто он не раскрыл там свой потенциал. Но писали в Испании, что это звезда, что его минимум за € 50 млн "Бетис" сумеет продать», — сказал Генич в выпуске «Коммент.Шоу».

    Напомним, что «Зенит» заплатил «Ботафого» за Луиса Энрике 35 млн. евро. Футболист уже прибыл в расположение «сине-бело-голубых» на зимние сборы.

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