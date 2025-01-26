Мотта — о поражении «Ювентуса»: Мы не сумели вернуть себе контроль над игрой

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 22-го тура итальянской Серии А против(1:2).

«Я разочарован поражением. У нас был хороший первый тайм, мы создали проблемы нашему сопернику, здорово прессингуя. Во втором тайме идея была в том, чтобы быть эффективными в первой фазе прессинга, а в остальном перегруппироваться, хорошо защищаться, вернуть мяч и пойти вперёд, но мы не смогли этого сделать.

Мы не сумели хорошо отреагировать и вернуть себе контроль над игрой. Мы обязательно должны сделать это в следующем матче», — приводит слова Мотты официальный сайт клуба.

После этого матча «Ювентус» занимает 5-е место в таблице Серии А с 37-ю очками в активе. В следующем поединке «старая синьора» сыграет против «Бенфики» в рамках общего этапа Лиги чемпионов 29-го января.