ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    БителлоЗатянувшийся отпуск. Легионеры РПЛ не желают возвращаться в российские клубы
  • 09:35
    • Источник: Рашфорд отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии
  • 08:42
    • Луис Энрике высказался о дебюте Хвичи Кварацхелии за ПСЖ
  • 08:33
    • Аршавин считает, что «Реал» согласится продать Винисиуса в Саудовскую Аравию
  • 00:58
    • «ПСЖ» на своем поле не смог переиграть «Реймс»
  • 00:55
    • Хет-трик Мбаппе принес «Реалу» победу над «Вальядолидом»
    Все новости спорта

    Мотта — о поражении «Ювентуса»: Мы не сумели вернуть себе контроль над игрой

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Ювентус
    Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о поражении своей команды в матче 22-го тура итальянской Серии А против «Наполи» (1:2).

    Тьяго Мотта — главный тренер «Ювентуса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тьяго Мотта — главный тренер «Ювентуса»

    «Я разочарован поражением. У нас был хороший первый тайм, мы создали проблемы нашему сопернику, здорово прессингуя. Во втором тайме идея была в том, чтобы быть эффективными в первой фазе прессинга, а в остальном перегруппироваться, хорошо защищаться, вернуть мяч и пойти вперёд, но мы не смогли этого сделать.

    Мы не сумели хорошо отреагировать и вернуть себе контроль над игрой. Мы обязательно должны сделать это в следующем матче», — приводит слова Мотты официальный сайт клуба.

  • Джан, Хуммельс и еще 3 забытых воспитанника «Баварии», которые засияли в других клубах
  • Мюнхенский клуб выпустил множество игроков мирового класса, но не все они достигли успеха в «Баварии»
  • Вчера

    • После этого матча «Ювентус» занимает 5-е место в таблице Серии А с 37-ю очками в активе. В следующем поединке «старая синьора» сыграет против «Бенфики» в рамках общего этапа Лиги чемпионов 29-го января.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сине-гранатовые» устроят веселье на своем поле
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Оторвется ли «Тоттенхэм» от зоны вылета?
  • «Тоттенхэм» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сумеет ли «Интер» разгромить «Лечче»?
  • «Лечче» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 26 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лечче — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Вегас — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Чикаго — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры