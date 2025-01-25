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    «Фрайбург» — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Фрайбург» и «Бавария» встретятся в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги, который состоится 25 января на «Европа-Парк». Начало в 17:30 по мск.

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    «Фрайбург» опустился за пределы зоны еврокубков. Он проиграл две последние встречи, но при этом остался в пределах досягаемости 6-й строчки. Ранее хозяева потерпели поражения от «Айнтрахта» (1:4) и «Штутгарта» (0:4). В случае победы клуб может подняться с 8-й строчки сразу на 6-ю.

    «Бавария» среди недели потерпела унизительно поражение от «Фейеноорда» со счетом 0:3, поэтому будет рвать и метать. В прошлом туре Бундеслиги мюнхенцы обыграли 3:2 «Вольфсбург», продлив тем самым серию побед до четырех результатов. В турнирной таблице они по-прежнему лидируют с отрывом в 4 очка от «Байера».

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты аналитиков:

    • Эксперты LiveSport.Ru ожидают, что «Баварию» после такого унижения прорвет. Их прогноз с коэффициентом 1.90 можно прочитать здесь.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 11.5 на «Фрайбург», 6.60 на ничью, 1.25 на «Баварию».

    • ИИ ставит на крупную победу «Баварии» со счетом 5:0.

    Трансляция матча

    Стартовые составы, статистику команд, а также прямую трансляцию матча «Фрайбург» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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