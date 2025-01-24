Тренер «Акрона»: Никогда не верил, что смогу работать с такой звездой, как Дзюба

Главный тренер «Акрона»поделился мнением о нападающем

«Я, знаете, вот честно скажу вам, какое у меня вообще отношение было к Артему изначально. Я, конечно, никогда в жизни не верил, что у меня получится работать с такого уровня звездой. То есть это мега-звезда, это человек, который для России, ну, определенная личность.

Естественно, когда я искал нападающих, и в основном это были мысли об иностранных футболистах, то всё то, что давала мне селекция, всё то, что мы могли купить, условно говоря, по нашим возможностям.

И когда вот возник этот момент, мне позвонил спортивный директор. Ну, абсолютная правда. Он мне задал вопрос, как ты смотришь на это? Я ему говорю, только положительно, давай его сюда.

Для него это тоже было неким удивлением, видимо, спортивным, что я резко и конкретно, и четко. Я еще не успел ни с кем поговорить. Просто я понимал, что нужно для моей команды. Я это четко понимал.

Нужен человек, у которого есть дух победителя. Нужен человек, который сможет направить футболистов в тяжелый момент туда, куда надо. В тренировочном процессе, в игровых моментах и так далее», — сказал Тедеев в интервью «Коммент.Шоу».

Дзюба провел в текущем чемпионате России десять матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.