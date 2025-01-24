Источник: В ближайшее время Бителло вернется в Москву

Полузащитникприбудет в Москву в ближайшие дни. Об этом сообщает Trivela

Стало известно, что Бителло возвращается в столицу России для того, чтобы снизить напряжение в ситуации с «Динамо». При этом, полузащитник также планирует покинуть «бело-голубых».

Ранее «Динамо» запретило бразильским клубам вести переговоры с Бителло и его представителями. К тому же, «бело-голубые» оштрафовали полузащитника за то, что игрок не явился на зимние сборы команды.

Напомним, что Бителло покинул расположение «Динамо» в середине декабря 2024-го года и с тех пор не выходил на связь. Ранее стало известно, что бразилец начал контактировать с «бело-голубыми».