Иранский топ-клуб подтвердил интерес к Черчесову

Иранскийподтвердил информацию о том, чтовходил в список кандидатов на пост главного тренера команды.

«Интерес к этому специалисту был, но с официальным предложением наш клуб не обращался», — сказали Sport24 в пресс-службе клуба из Тегерана.

Черчесов с июня 2024 года возглавляет сборную Казахстана.

Ранее Черчесов сделал важное заявление после встречи с новым руководителем казахстанского футбола.

Сборная Казахстана в шести матчах под руководством Черчесова один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений, при этом ни разу не забив и пропустив 15 мячей.