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    Иранский топ-клуб подтвердил интерес к Черчесову

    Футбол Футбол России Сборная Казахстана
    Иранский «Персеполис» подтвердил информацию о том, что Станислав Черчесов входил в список кандидатов на пост главного тренера команды.

    Станисав Черчесов
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    Станисав Черчесов

    «Интерес к этому специалисту был, но с официальным предложением наш клуб не обращался», — сказали Sport24 в пресс-службе клуба из Тегерана.

    Черчесов с июня 2024 года возглавляет сборную Казахстана.

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    • Ранее Черчесов сделал важное заявление после встречи с новым руководителем казахстанского футбола.

    Сборная Казахстана в шести матчах под руководством Черчесова один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений, при этом ни разу не забив и пропустив 15 мячей.

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