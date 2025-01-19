ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ипсвич» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 22-го тура АПЛ «Ипсвич» — «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ипсвич Манчестер Сити
    Вся лентаСамое главное
    Хвича Кварацхелия Идеальная замена Мбаппе. Почему «Пари Сен-Жермен» подписал Хвичу Кварацхелию Николо Барелла«Интер» — «Эмполи». Онлайн Кевин Де Брюйне«Ипсвич» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 14:05
    • Джокович выиграл у Легечки и вышел на Алькараса на Australian Open
    Все новости спорта
    Кевин Де Брюйне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Де Брюйне
    «Ипсвич» и «Манчестер Сити» сыграют между собой в матче 22-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ипсвич»

    «Ипсвич» находится в зоне вылета, расположившись на 18-м месте с 16 очками. На счету новичков АПЛ 3 победы, 7 ничьих и 11 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 20:37.

    У «Ипсвича» победа, ничья и поражение в трех последних турах. После уверенной победы над «Челси» (2:0) команда Кирана Маккенны затем поделила очки с «Фулхэмом» (2:2), а на прошлых выходных случилось домашнее поражение от «Брайтона» со счетом 0:2.

    На прошлой неделе «Ипсвич» принимал «Бристоль Роверс» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. «Трактористы» одержали крупную победу со счетом 3:0 и прошли в следующий раунд, где встретятся с «Ковентри».

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» идет на 8-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков в 21-м матче. Команда под руководством Хосепа Гвардиолы одержала 10 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 38:29.

    В матче прошлого тура с «Брентфордом» «горожане» вели со счетом 2:0, но не смогли довести дело до победы, пропустив два гола в концовке — ничья 2:2. До этого «Манчестер Сити» победил дважды, уверенно обыграв «Лестер» (2:0), а затем «Вест Хэм» (4:1).

    В Кубке Англии «горожане» не пощадили своего соперника, которым стал «Солфорд», отправив в ворота представителя Второй лиги восемь безответных мячей (8:0). В следующем раунде «Манчестер Сити» встретится с «Лейтон Ориент».

    Личные встречи

    Матч первого круга завершился крупной победой «Манчестер Сити» со счетом 4:1.

    В последних 10-ти встречах на счету «Ипсвича» 7 побед, «Манчестер Сити» оказался сильнее в 3-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ипсвич» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.78.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Вильярреал — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры