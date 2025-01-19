«Ипсвич» и «Манчестер Сити» сыграют между собой в матче 22-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ипсвич»

«Ипсвич» находится в зоне вылета, расположившись на 18-м месте с 16 очками. На счету новичков АПЛ 3 победы, 7 ничьих и 11 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 20:37.

У «Ипсвича» победа, ничья и поражение в трех последних турах. После уверенной победы над «Челси» (2:0) команда Кирана Маккенны затем поделила очки с «Фулхэмом» (2:2), а на прошлых выходных случилось домашнее поражение от «Брайтона» со счетом 0:2.

На прошлой неделе «Ипсвич» принимал «Бристоль Роверс» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. «Трактористы» одержали крупную победу со счетом 3:0 и прошли в следующий раунд, где встретятся с «Ковентри».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идет на 8-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков в 21-м матче. Команда под руководством Хосепа Гвардиолы одержала 10 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 38:29.

В матче прошлого тура с «Брентфордом» «горожане» вели со счетом 2:0, но не смогли довести дело до победы, пропустив два гола в концовке — ничья 2:2. До этого «Манчестер Сити» победил дважды, уверенно обыграв «Лестер» (2:0), а затем «Вест Хэм» (4:1).

В Кубке Англии «горожане» не пощадили своего соперника, которым стал «Солфорд», отправив в ворота представителя Второй лиги восемь безответных мячей (8:0). В следующем раунде «Манчестер Сити» встретится с «Лейтон Ориент».

Личные встречи

Матч первого круга завершился крупной победой «Манчестер Сити» со счетом 4:1.

В последних 10-ти встречах на счету «Ипсвича» 7 побед, «Манчестер Сити» оказался сильнее в 3-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ипсвич» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.78.