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    Кайл УокерТрансферный дайджест. 6 — 13 января
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    Александр Григорян возглавил клуб из Медиалиги

    Футбол Тамбов Кубань
    Известный российский тренер Александр Григорян будет тренировать команду Медиалиги «СиндЕкат» из Екатеринбурга.

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    «СиндЕкат» — это первая команда для меня в Медиалиге. Хотя писали, что я тренировал «Коней» и «Матч ТВ». Я отношусь к этому очень серьезно. Тренер я не избалованный, который всегда воспринимал футбол как любимое занятие. Я работал с различными командами только потому, что люблю футбол. В Медиалиге много авторитетов и топов, поэтому здесь для меня новый вызов«, — заявил 58-летний Григорян.

    Известный специалист уже провел первую тренировку, где познакомился со своими футболистами.

    Последним клубом в профессиональной тренерской карьере Григоряна была краснодарская "Кубань", которую он покинул в сентябре 2023 года. Также возглавлял "Тамбов", "Анжи", "Луч-Энергию, 'СКА-Хабаровск'.

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