ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайо Борральо11 побед и ни одного поражения. «Боевые ботаники» продолжают покорять UFC
  • 17:19
    • Конте: Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован
  • 16:51
    • «Металлург» переиграл «Трактор» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Санкт-Паули» — «Айнтрахт»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Санкт-Паули Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» примет «Айнтрахт». Встреча команд состоится 11 января на «Миллернтор» в Гамбурге и начнется в 17:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Проиграв два поединка подряд, «Санкт-Паули» сумел одержать победу. 21 января команда на выезде одолела «Штутгарт» 1:0. Это позволило хозяевам набрать 14 очков и выйти на 14-ю позицию, минуя «Хоффенхайм».

    «Айнтрахт», несмотря на несколько матчей без побед, остается в первой четверке. Гости имеют 27 очков и занимают 3-е место. Минувшие два поединка франкфуртцы проиграли. Они уступили 1:2 «Лейпцигу» и 1:3 «Майнцу». Стоит отметить, что «орлы» не могут выиграть уже 5 игр подряд с учетом всех турниров и проиграли в четырех из пяти случаев.

    Прогнозы и ставки

    Это будет первая встреча команд спустя 5 лет. Последний раз они играли в 2019 году и «Айнтрахт» выиграл 2:1.

    • Коэффициенты букмекеров: на «Санкт-Паули» 3.50, на ничью 3.55, на «Айнтрахт» 2.17.

    • Эксперты LiveSport.Ru в первую очередь рассчитывают на результативный матч. В своем традиционном прогнозе они предложили две ставки.

    • ИИ полагает, что «Санкт-Паули» нанесет «Айнтрахту» крупное поражение со счетом 4:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча 16-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» — «Айнтрахт» смотрите на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» попытается ворваться в топ-4 Серии А
  • «Торино» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Валенсия» выстоит в Севилье
  • «Севилья» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Милан» продолжит выигрывать?!
  • «Милан» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 11 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Солфорд Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Челси — Моркам
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Болонья — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  4.75
  • Экспресс дня 12 января 2025 года
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры