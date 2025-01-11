В матче 16-го тура немецкой Бундеслигипримет. Встреча команд состоится 11 января на «Миллернтор» в Гамбурге и начнется в 17:30 по мск.

Проиграв два поединка подряд, «Санкт-Паули» сумел одержать победу. 21 января команда на выезде одолела «Штутгарт» 1:0. Это позволило хозяевам набрать 14 очков и выйти на 14-ю позицию, минуя «Хоффенхайм».

«Айнтрахт», несмотря на несколько матчей без побед, остается в первой четверке. Гости имеют 27 очков и занимают 3-е место. Минувшие два поединка франкфуртцы проиграли. Они уступили 1:2 «Лейпцигу» и 1:3 «Майнцу». Стоит отметить, что «орлы» не могут выиграть уже 5 игр подряд с учетом всех турниров и проиграли в четырех из пяти случаев.

Прогнозы и ставки

Это будет первая встреча команд спустя 5 лет. Последний раз они играли в 2019 году и «Айнтрахт» выиграл 2:1.

Коэффициенты букмекеров: на «Санкт-Паули» 3.50, на ничью 3.55, на «Айнтрахт» 2.17.

Эксперты LiveSport.Ru в первую очередь рассчитывают на результативный матч. В своем традиционном прогнозе они предложили две ставки.

в первую очередь рассчитывают на результативный матч. В своем традиционном прогнозе они предложили две ставки. ИИ полагает, что «Санкт-Паули» нанесет «Айнтрахту» крупное поражение со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча 16-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» — «Айнтрахт» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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