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    «Айнтрахт» удержится на третьей строке?

    «Санкт-Паули» — «Айнтрахт». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 11 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Санкт-Паули» — «Айнтрахт»
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    «Айнтрахт»
    В 16-м туре чемпионата Германии по футболу «Санкт-Паули» сыграет против «Айнтрахта» из Франкфурта. Поединок, который пройдет 11 января в Гамбурге, начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Айнтрахт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Января 2025 года

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 17:30 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: Клуб из города Гамбург только поднялся в элиту и сейчас идет с 14 очками на 14 месте, опережая красную зону на четыре пункта.

    «Санкт-Паули» выиграл четыре поединка из 15 проведенных, два раза сыграл вничью и потерпел девять поражений, разница мячей составляет 12:19.

    Санкт-Паули — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Перед уходом на небольшой перерыв «пираты» смогли одолеть в выездном матче «Штутгарт» со счетом 1:0, забив единственный гол еще в середине первого тайма. В двух же предыдущих встречах они потерпели поражения, уступив в Леверкузене «Байеру» 1:2 и в родных стенах «Вередеру» со счетом 0:2.

    Не сыграют: У команды есть некоторые проблемы с составом, но не катастрофические.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: «Санкт-Паули» слабо стартовал в элите, добыв в первых восьми турах только одну викторию. Но в последующих семи игровых днях гамбургцы смогли выиграть трижды, причем две виктории были добыты на выезде. Также за этот 7-матчевй отрезок команда еще четыре раза уступала, но в двух случаях с разницей в один мяч и каждый раз вышестоящим командам.

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: Коллектив из Франкфурта с 27 очками сейчас идет на третьей строке. От второй она отстает на пять пунктов, а вот преследователи находятся совсем рядом.

    «Айнтрахт» отпраздновал восемь викторий в 15 играх, три встречи свел вничью и четыре поединка проиграл, разница мячей — 35:23.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Орлы» неудачно провели свои три предыдущие поединка в Бундеслиги. Начали они этот период с домашней мировой против «Аугсбурга» 2:2, а продолжили двумя фиаско кряду, уступив в гостях 1:2 «РБ Лейпциг» и в родных стенах «Майнцу» 1:3 в прошлом игровом дне.

    Не сыграют: Защитники Аурель Аменда и Тута из-за травм пропустят эту игру.

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    Состояние команды: С учетом всех турниров «Айнтрахт» к этой встрече подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой он расписал одну мировую и потерпел четыре фиаско. Непосредственно в Бундеслиге в данном отрезке коллектив раз сыграл вничью и дважды проиграл. Перед этим же периодом команда выдала 7-матчевую серию из побед и 9-матчевую серию без проигрышей, в которой было восемь викторий.

    Статистика для ставок

    • «Санкт-Паули» в текущем чемпионате дома выиграл лишь раз за семь игр при четырех проигрышах

    • «Айнтрахт» в гостях выиграл четыре матча из восьми и трижды уступал

    • Последний раз эти клубы играли между собой в 2019 году. И тогда «Айнтрахт» победил в Гамбурге в кубковом поединке 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Айнтрахт» букмекеры дают коэффициент 2.09. Ничья оценена в 3.50, а победа «Санкт-Паули» оценена в 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Как правило, матчи с участием «Айнтрахта» проходят результативно. Прогнозируем, что и этот поединок не станет исключением и принесет больше двух забитых мячей.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.82.

    Прогноз: И также еще прогнозируем здесь викторию гостей, которые приложат все усилия, чтобы прервать свою негативную серию. К тому же «орлы» смогли выиграть свой предыдущий поединок в Гамбурге.

    Ставка: победа «Айнтрахта» за 2.09.

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    «Санкт-Паули» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» удержится на третьей строке?
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