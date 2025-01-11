В «Барселоне» ответили на вопрос о будущем Араухо

Главный тренервысказался о будущем в команде защитника

«С тех пор, как я здесь, постоянно ходят слухи. Нужно быть профессионалами. Рональд получил тяжёлую травму, и о нём нужно позаботиться. Он вернулся и ведёт себя крайне профессионально. Не моя работа говорить о подобных вещах, но я хочу, чтобы он был в моей команде. Рональд — один из лучших защитников», — приводит слова Флика AS.

Ранее была информация, что Араухо близок к переходу в «Ювентус».

Соглашение защитника с «Барселоной» действует до лета 2026 года, а игрок пока не собирается его продлевать. Сейчас на портале Transfermarkt Араухо стоит 55 млн евро.