29 декабря на стадионе «Жозе Альваладе» состоится дерби Лиссабона, в которомпримет. Поединок 16-го тура чемпионата Португалии начнется в 23:30 мск.

«Спортинг» в последнее время сильно штормит. «Львы» часто теряли очки. За последние 5 туров команда выиграла только два поединка. В прошлом матче хозяева не смогли обыграть на выезде «Жил Висенте» и довольствовались нулевой ничьей. Как бы там ни было, «Спортинг» по-прежнему участвует в чемпионской гонке. С 37 очками клуб занимает 3-е место и отстает от лидера лишь на 3 пункта.

«Бенфика» в случае победы обойдет «Порту» и займет вершину таблицы. Вдобавок победа позволит «орлам» продлить серию до трех матчей. В целом «Бенфика» выиграла 4 матча из 5 последних в турнире, не пропустив при этом ни в одном из четырех случаев. Последние результаты в Примейре — 3:0 с клубом «Эшторил» и 2:0 с «Насьоналем».

Прогнозы и ставки

«Бенфика» не может обыграть «Спортинг» уже 3 матча подряд, однако сейчас соперник слегка слаб, поэтому есть шанс изменить статистику. В конце прошлого сезона «Спортинг» одержал победу на своем поле со счетом 2:1.

Коэффициенты букмекеров на игру следующие: 2.44 на победу «Спортинга», 3.60 на ничью, 2.90 на победу «Бенфики».

Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз на поединок с коэффициентом 2.60.

предложили свой прогноз на поединок с коэффициентом 2.60. Искусственный интеллект считает, что команды разойдутся ничьей 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спортинг» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.

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