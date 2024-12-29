Тренер «Сахалина»: Не знаю, будет ли команда после Нового года

Главный тренер «Сахалина»подтвердил, что клуб может прекратить существование.

Ранее появилась информация о том, что руководство Южно-Сахалинска приняло решение прекратить финансирование клуба.

«Планировали 15 февраля собираться в Новороссийске и работать там до начала чемпионата. Но пока ничего не понятно. Никто ничего не говорит.

Неизвестно, будет вообще команда или нет. Ушли в отпуск, я ни с кем не разговаривал.

Знаю, что губернатор встречался с представителями всех видов спорта насчет бюджета — про футбол ничего не было сказано. Так что не могу сказать, выйдем мы или нет. Вот такая ситуация перед Новым годом.

Что значит "не выйдем"? Будет команда или нет. Даже не знаю, никто не говорит. Ни с футболистами, ни с тренерским или административным штабом никто не общался. Ушли в отпуск, будто ничего и не было… Вот она, специфика работы на острове», — приводит слова Дроздова «Чемпионат».

В текущем сезоне «Сахалин» выступает в дивизионе Б Второй лиги. Клуб был основан в 2004 году. Лучшим результатом команды в истории является 16-е место в ФНЛ в сезоне-2014/15.