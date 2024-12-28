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    Тирни покидает «Арсенал»

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    Левый защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни зимой намерен покинуть стан канониров.

    Киран Тирни
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    Киран Тирни

    По данным Football Insider, в его трансфере заинтересован шотландский «Селтик» и лично главный тренер клуба Брендан Роджерс.

    Сам 27-летний игрок также намерен вернуться в «Селтик», воспитанником которого является и выступал там с 2015 по 2019 год. Ради родного клуба он уже отверг несколько предложений из АПЛ.

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    • В этом сезоне Тирни является глубоким резервистом и сыграл всего один матч за «Арсенал» в Кубке лиги. Летом 2025 года у него заканчивается контракт с канонирами.

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