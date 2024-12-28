Тюрам высказался о возможном уходе из «Интера»

Форвард «Интера»прокомментировал возможный уход из клуба. В контракте футболиста указаны сумма отступных в размере 85 млн евро.

«Эта очень большая сумма… Скажу честно, я никогда не покину клуб, воспользовавшись этим пунктом, из-за отношений, которые у меня здесь со всеми. Эта цифра просто там указана, но я никогда не уйду, приняв это решение единолично. И если что-то произойдёт, то это всегда будет обсуждаться с клубом», — приводит слова Тюрама FC Inter News.

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Действующий контракт Тюрама с «Интером» рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне форвард в 23-х матчах забил 14 голов и сделал три ассиста.