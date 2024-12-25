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    Эмери о предстоящем матче с «Ньюкаслом»: Это будет очень сложно

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    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мыслями перед предстоящим матчем 18-го тура английской Премьер-лиги против «Ньюкасла».

    Унаи Эмери — главный тренер «Астон Виллы»
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    Унаи Эмери — главный тренер «Астон Виллы»

    «Очень сложно, потому что, думаю, сейчас они в хорошей форме, и, конечно, два года назад они играли в Лиге чемпионов. Их цель — попасть в Европу.

    Работа Хау? Фантастика. Он проделал фантастическую работу с "Борнмутом". Его команды всегда были более или менее динамичными, интенсивными, им нравилось владеть мячом и быть агрессивными в атаке, атаковать большим количеством игроков. Его игроки постоянно вступают в единоборства. В прошлом году они дважды обыгрывали нас, и, конечно, я их очень уважаю.

    Это будет очень сложно, потому что мы знаем, что "Ньюкасл" с его болельщиками — очень сильный стадион для них, сложный для соперника. Более или менее, они добиваются успеха дома. Они проиграли несколько матчей, но выступают очень хорошо и выиграли много. Я уважаю тренера, я уважаю игроков, я уважаю клуб. У нас есть большая мотивация сыграть там в четверг», — приводит слова Эмери официальный сайт «львов».

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    • Матч между «Ньюкаслом» и «Астон Виллой» состоится завтра, 26-го декабря в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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