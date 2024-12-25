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    Салах возглавляет топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии GOAL

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    Известный футбольный сайт GOAL опубликовал рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» в 2025 году.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    По итогам первой половины сезона топ-10 возглавляет нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    1. Мохамед Салах, «Ливерпуль»;

    2. Винисиус Жуниор, «Реал»;

    3. Рафинья Диас, «Барселона»;

    4. Джамал Мусиала, «Бавария»;

    5. Роберт Левандовски, «Барселона»;

    6. Ламин Ямаль, «Барселона»;

    7. Килиан Мбаппе, «Реал»;

    8. Харри Кейн, «Бавария» ;

    9. Коул Палмер, «Челси»;

    10. Флориан Виртц, «Байер».

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