Салах возглавляет топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии GOAL

Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
По итогам первой половины сезона топ-10 возглавляет нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
1. Мохамед Салах, «Ливерпуль»;
2. Винисиус Жуниор, «Реал»;
3. Рафинья Диас, «Барселона»;
4. Джамал Мусиала, «Бавария»;
5. Роберт Левандовски, «Барселона»;
6. Ламин Ямаль, «Барселона»;
7. Килиан Мбаппе, «Реал»;
8. Харри Кейн, «Бавария» ;
9. Коул Палмер, «Челси»;
10. Флориан Виртц, «Байер».
Напомним, по итогам сезона-2023/2024 обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.