Тренер «Ариса» Шпилевский: Кокорин показывает свой уровень

Тренер кипрского «Ариса»прокомментировал игрув последних играх.

«У Саши Кокорина всё хорошо, всё идет по плану, слава богу. Всё спокойно, скромно. Пускай работает в том же духе. Главное, показывает уровень и помогает "Арису". Это то, что он и должен делать. Мы знаем, чего ожидать от него. Дай бог, так и будет дальше.

Сейчас он пару дней восстанавливается. У нас скоро две игры. 25‑го приступаем снова к упорной работе. Нас ждут очень тяжелые матчи, где Саша должен быть в топ‑кондициях и приносить такую же пользу», — сказал Шпилевский «Матч ТВ».

В последнем туре 33-летний Кокорин в матче против «Омонии» (3:0) оформил дубль и сделал результативную передачу. При этом один из голов он забил ударом пяткой. Всего у Кокорина в этом сезоне в 12 играх 6 мячей и 3 ассиста.