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    Тренер «Ариса» Шпилевский: Кокорин показывает свой уровень

    Футбол Высшая лига Кипра Арис Александр Кокорин
    Тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал игру Александра Кокорина в последних играх.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «У Саши Кокорина всё хорошо, всё идет по плану, слава богу. Всё спокойно, скромно. Пускай работает в том же духе. Главное, показывает уровень и помогает "Арису". Это то, что он и должен делать. Мы знаем, чего ожидать от него. Дай бог, так и будет дальше.

    Сейчас он пару дней восстанавливается. У нас скоро две игры. 25‑го приступаем снова к упорной работе. Нас ждут очень тяжелые матчи, где Саша должен быть в топ‑кондициях и приносить такую же пользу», — сказал Шпилевский «Матч ТВ».

    В последнем туре 33-летний Кокорин в матче против «Омонии» (3:0) оформил дубль и сделал результативную передачу. При этом один из голов он забил ударом пяткой. Всего у Кокорина в этом сезоне в 12 играх 6 мячей и 3 ассиста.

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