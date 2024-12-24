Тренер «Вест Бромвича» возглавит «Валенсию»

Новым главным тренеромстанет

В настоящее время Корберан возглавляет «Вест Бромвич». По информации журналиста Фабрицио Романо, «Валенсия» выплатит английскому клубу за испанского специалиста компенсацию в размере трех миллионов евро.

Контракт Корберана с «Валенсией» будет рассчитан до июня 2027 года.

Корберан заменит на посту главного тренера «Валенсии» Рубена Бараху, который был уволен вскоре после воскресного матча с «Алавесом» (2:2).

«Валенсия» набрала 12 очков в 17 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги.