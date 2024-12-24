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    Тренер «Вест Бромвича» возглавит «Валенсию»

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    Новым главным тренером «Валенсии» станет Карлос Корберан.

    Карлос Корберан
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    Карлос Корберан

    В настоящее время Корберан возглавляет «Вест Бромвич». По информации журналиста Фабрицио Романо, «Валенсия» выплатит английскому клубу за испанского специалиста компенсацию в размере трех миллионов евро.

    Контракт Корберана с «Валенсией» будет рассчитан до июня 2027 года.

    Корберан заменит на посту главного тренера «Валенсии» Рубена Бараху, который был уволен вскоре после воскресного матча с «Алавесом» (2:2).

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