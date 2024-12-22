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    «Челси» поделил очки с «Эвертоном», а «Вулверхэмптон» обыграл «Лестер» в АПЛ

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    Завершились два матча 17-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча «Эвертон» — «Челси»
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    Фрагмент матча «Эвертон» — «Челси»

    В одной из встреч «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).

    За весь поединок «синие» 5 раз ударили в створ ворот и совершили 20 штрафных, а «Эвертон» 4 раза угрожал воротам соперника и подал 2 угловых.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Челси 0:0
    Эвертон: Джордан Пикфорд, Эшли Янг (Шеймус Коулман, 74'), Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Орел Мангала, Идрисса Гана Гейе, Абдулайе Дукуре, Джек Харрисон (Йеспер Линдстрём, 73'), Доминик Калверт-Льюин (Бету, 73'), Илиман Ндиайе Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Леви Колвилл, Олуватосин Адарабиойо, Аксель Дисаси, Коул Палмер, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Николас Джексон (Кристофер Нкунку, 75'), Джейдон Санчо, Педру Нету (Чуквунонсо Мадуэке, 76') Предупреждения: Илиман Ндиайе (40'), Джордан Пикфорд (45 + 1'), Эшли Янг (57'), Аксель Дисаси (82'), Бету (88')

    После этого матча «Челси» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 35-ю очками в активе, а «Эвертон» — на 15-й позиции (16).

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельном матче «Вулверхэмптон» разгромил «Лестер» со счетом 3:0.

    В составе «волков» голы записали на свой счет Гонсалу Гедеш на 19-й минуте, Родригу Гомеш на 36-й минуте и Матеус Кунья на 44-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Вулверхэмптон 0:3
    Голы: 0:1 Гонсалу Гуэдеш (19'), 0:2 Родригу Гомеш (36'), 0:3 Матеус Кунья (44') Лестер: Дэнни Уорд, Джеймс Джастин (Хамза Чодури, 53'), Конор Коди, Янник Вестергор (Ваут Фас, 46'), Виктор Кристансен, Бубакари Сумаре, Оливер Скипп (Гарри Уинкс, 46'), Билаль эль-Ханнус (Бобби Декордова-Рид, 54'), Джордан Айю (Факундо Буонанотте, 84'), Стефи Мавидиди, Джейми Варди Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти, Тоте Антонио Гомеш, Сантьяго Буэно, Нелсон Семеду (Carlos Forbs, 89'), Гонсалу Гуэдеш (Хван Хи Чан, 74'), Жуан Гомес (Жанрикне Беллегард, 89'), Йёрген Странн Ларсен (Томми Дойл, 84'), Матеус Кунья, Родригу Гомеш (Крэйг Доусон, 83'), Andre Предупреждения: Янник Вестергор (22'), Бубакари Сумаре (26')

    «Вулверхэмптон» располагается на 18-й позиции с 12-ю баллами, а «Лестер» — на 17-й строчке (14).

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