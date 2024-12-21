Субименди: Предложение «Ливерпуля» застало меня врасплох

Полузащитник «Реал Сосьедада»подтвердил, что летом мог перейти в

«Предложение "Ливерпуля" застало меня врасплох. Я как раз был в отпуске.

Честно говоря, пришлось немного понервничать, не буду скрывать. Но я взвесил все за и против, после чего пришел к выводу, что лучшим вариантом будет остаться в Сан-Себастьяне», — приводит слова Субименди журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Субименди жалеет, что отказался от перехода в «Ливерпуль».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Субименди в 60 миллионов евро.