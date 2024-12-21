2-й таймАстон Вилла — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 14:58
    • Петросян стала чемпионкой России по фигурному катанию
    Все новости спорта

    Субименди: Предложение «Ливерпуля» застало меня врасплох

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Сосьедад Примера (Ла Лига) Футбол Испании Ливерпуль АПЛ Футбол Англии Трансферы
    Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди подтвердил, что летом мог перейти в «Ливерпуль».

    Мартин Субименди
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Субименди

    «Предложение "Ливерпуля" застало меня врасплох. Я как раз был в отпуске.

    Честно говоря, пришлось немного понервничать, не буду скрывать. Но я взвесил все за и против, после чего пришел к выводу, что лучшим вариантом будет остаться в Сан-Себастьяне», — приводит слова Субименди журналист Фабрицио Романо.

    Ранее сообщалось, что Субименди жалеет, что отказался от перехода в «Ливерпуль».

  • «Либо Субименди, либо никто». Как Слот и Гравенберх сэкономили для «Ливерпуля» десятки миллионов евро
  • Райан Гравенберх неожиданно стал новым элитным игроком в полузащите «Ливерпуля»
  • 12/09/2024

    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Субименди в 60 миллионов евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Барселона» и «Атлетико» определить сильнейшего?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Усик снова побьет Фьюри и сохранит 3 титула?
  • Усик — Фьюри. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Выбьет ли «Вилла» из топ-5 «Манчестер Сити»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 20:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Усик — Фьюри
  • Бои
  • Завтра в 01:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лечче — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леганес — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры