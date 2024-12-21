Канчельскис: Надо сделать так, что брянское «Динамо» попало в Первую лигу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»рассказал, почему согласился стать главным тренером брянского

В ноябре «Динамо» проиграло «Иртышу» по итогам стыковых матчей и вылетело во Вторую лигу Б.

«Подписал контракт с "Динамо" Брянск. Брянск — футбольный город, здесь есть история и традиции. Я поговорил с руководителями клуба и губернатором. Обсудили все детали и задачи. Мне приятно было общаться с людьми, которые ставят правильные задачи.

Наша задача — первое место. Мы нормальные люди и понимаем, что за второе место золотые медали не дают. Цель у нас занять первое место и вернуть болельщиков в брянский футбол. Надо сделать так, что брянское "Динамо" сначала попало в первый дивизион, а потом будет видно.

Напряженная обстановка в регионе? Отвечу цитатой из фильма "12 стульев": "Дам вам парабеллум и будем отстреливаться". Все нормально. Ничего страшного. Жизнь продолжается — надо играть в футбол и любить его», — приводит слова Канчельскиса Sport24.