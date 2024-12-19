Винисиус снова высказался о том, что не получил «Золотой мяч»

Форвардвысказался о том, что ему не вручили «Золотой мяч» в этом году.

«Мадридский "Реал" — это лучшая команда в мире. Мои товарищи по команде помогают мне, и я здесь, чтобы играть за них, отдать всё и прославлять самую главную майку в мире. Мне очень спокойно. Всегда много работал и старался изо всех сил.

Люди, которые не проголосовали за меня на "Золотом мяче", не изменят того, что я думаю о себе и что говорят одноклубники ежедневно», — приводит слова Винисиуса Marca.

Напомним, что «Золотой мяч» достался Родри из «Манчестер Сити», а Винисиус стал в голосовании вторым. Зато бразилец получил награду лучшему футболисту года по версии ФИФА.