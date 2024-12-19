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    Cлот: Кьезе было непросто набрать форму

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Саутгемптон
    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру форварда Федерико Кьезы. Ранее нападающий вышел на поле в матче 1/4 финала Кубка лиги с «Саутгемптоном» (2:1).

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Когда игрок не играет пять-шесть месяцев, нельзя ожидать многого. Но то, что я увидел в его исполнении, мне понравилось. Я видел несколько хороших моментов. Были ситуации, когда я думал, что Феде может лучше, но это абсолютно нормально.

    Кьеза пропустил очень много, вернуть его в форму непросто. Но приятно, что в матче с "Саутгемптоном" он проявил себя с лучшей стороны», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

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    Кьеза до перехода в «Ливерпуль» играл за туринский «Ювентус».

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