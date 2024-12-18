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    Вирджил ван Дейк«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Карпин: В 2025 году соперники будут лучше, чем сборные Брунея и Сирии, сильнее Вьетнама

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о планах команды на 2025 год.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Более‑менее конкретика будет тогда, когда все будет подписано, РФС обо всем объявит. Какие‑то наметки есть, причем конкретные. Но пока не будут подписаны документы, никто ничего не будет озвучивать.

    Соперники вроде бы неплохие. Как минимум лучше, чем сборные Брунея и Сирии, сильнее, чем команда Вьетнама. Но объявлять об этом — прерогатива РФС. Опять же, объявить можно было по поводу (матча со сборной) Пакистана, тогда было все договорено и проговорено, осталось поставить подписи. Даже за две недели до матча все было хорошо. Потом не знаю, что случилось. В нынешней ситуации может произойти все что угодно», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

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