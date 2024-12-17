Рахимов: Для Дзюбы самое важное — продлить футбольную карьеру

Главный тренервысказался о нападающем

«Вокруг Артема последние годы много всего происходит. Видим не только позитивные моменты, но и негативные.

Сейчас для него самое важное — продлить футбольную карьеру и постараться показывать свой максимум», — заявил Рахимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 10 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.