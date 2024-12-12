Источник: Мантуан хочет покинуть «Зенит»

Полузащитник петербургского «Зенита»может вернуться в

По данным журналиста Самира Карвалью, чемпион России сам предложил его «тимао», но клуб пока не дал ответа по своему бывшему игроку.

Сам Густаво Мантуан хочет вернуться в родной чемпионат и ждет решения по своему трансферу.

За «Зенит» 23-летний хавбек играет с лета 2022 года, сначала на правах аренды, а затем «Зенит»выкупил права на футболиста.

Всего за российский клуб Мантуан провел 91 матч, забил 13 мячей и сделал 12 голевых передач. В последних турах бразилец часто выходил на позиции правого защитника.