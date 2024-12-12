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    Источник: Мантуан хочет покинуть «Зенит»

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    Полузащитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан может вернуться в «Коринтианс».

    Густаво Мантуан
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    Густаво Мантуан

    По данным журналиста Самира Карвалью, чемпион России сам предложил его «тимао», но клуб пока не дал ответа по своему бывшему игроку.

    Сам Густаво Мантуан хочет вернуться в родной чемпионат и ждет решения по своему трансферу.

    За «Зенит» 23-летний хавбек играет с лета 2022 года, сначала на правах аренды, а затем «Зенит»выкупил права на футболиста.

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    • Всего за российский клуб Мантуан провел 91 матч, забил 13 мячей и сделал 12 голевых передач. В последних турах бразилец часто выходил на позиции правого защитника.

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