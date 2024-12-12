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    «Бенфика» и «Болонья» не выявили сильнейшего

    «Бенфика» — «Болонья»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» и «Болонья» сыграли вничью.

    Анатолий Трубин
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    Анатолий Трубин

    Команды из Португалии и Италии так и не смогли забить друг другу — 0:0.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Бенфика — Болонья 0:0
    Предупреждения: Вангелис Павлидис (24'), Флорентину Луиш (48'), Джованни Фаббиан (53'), Александр Хартманн Бах (59'), Николо Казале (62'), Оркун Кёкчю (63'), Льюис Фергюсон (71'), Николас Отаменди (76'), Vincenzo Italiano (77'), Ремо Фройлер (89')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У «Бенфики» теперь 10 очков и 15-е место, «Болонья» (2) — 33-я.

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